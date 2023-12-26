Стало известно, в каком районе Карелии работают лучшие пожарные

По итогам года лучшим противопожарным отрядом в ведении Госкомитета по безопасности населения признан Медвежьегорский.
В конце года Госкомитет Карелии по безопасности населения подвел итоги работы своих противопожарных отрядов. Лучшим стал медвежьегорский отряд.
«Эта заслуга каждого работника отряда. Сухих рукавов, коллеги», — говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Медвежьегорскому району».
Напомним, утром 18 декабря, в поселке Великая Губа Медвежьегорского района загорелся гараж.
На ликвидацию пожара привлекались огнеборцы ПЧ № 15 сел Великая Губа и Шуньга.
Когда брандмейстеры прибыли на вызов, строение было почти охвачено огнем. Локализация заняла 10 минут.
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