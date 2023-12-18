В Карелии горел гараж со снегоходом

Пожарные боролись с огнем в Медвежьегорском районе Карелии.

О пожаре сообщили в отряде противопожарной службы Медвежьегорского района.

Происшествие случилось утром в понедельник, 18 декабря, в 09.39, в поселке Великая Губа Медвежьегорского района. Там горел гараж.

На ликвидацию пожара привлекались огнеборцы ПЧ № 15 сел Великая Губа и Шуньга.

Когда огнеборцы прибыли на вызов, строение было существенно охвачено огнём. Локализация пожара заняла 10 минут.

Пожар значительно повредил гараж, а также находившийся в нём снегоход «Ямаха-540».

Причина, виновный и размер ущерба устанавливаются.