В Карелии горел гараж со снегоходом

Пожарные боролись с огнем в Медвежьегорском районе Карелии.
О пожаре сообщили в отряде противопожарной службы Медвежьегорского района.
Происшествие случилось утром в понедельник, 18 декабря, в 09.39, в поселке Великая Губа Медвежьегорского района. Там горел гараж.
На ликвидацию пожара привлекались огнеборцы ПЧ № 15 сел Великая Губа и Шуньга.
Когда огнеборцы прибыли на вызов, строение было существенно охвачено огнём. Локализация пожара заняла 10 минут.
Пожар значительно повредил гараж, а также находившийся в нём снегоход «Ямаха-540».
Причина, виновный и размер ущерба устанавливаются.
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