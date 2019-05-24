Стало известно, в каком районе Карелии самая высокая радиация

Новости по теме
Загрузка...
На территории республики специалисты измерили уровень радиации в марте, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Самый высокий показатель в Кондопоге – 0,12 мкЗв/ч.
В Сортавале и Сегеже – 0,11 мкЗв/ч.
В Костомукше – 0,08 мкЗв/ч, а в Петрозаводске –0,09 мкЗв/ч.
Средние значения гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов Республики Карелия соответствуют его естественным значениям и не представляют опасности для здоровья населения.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.05.2019, 13:49
18.05.2019, 09:56
20.05.2019, 13:13
17.05.2019, 21:30
20.05.2019, 11:33
Аналитика
Сегодня 14:47
Обществоведение
У Карелии на это нет ни денег, ни достаточного количества реставраторов.
22.05.2019 14:33
22.05.2019 10:57
20.05.2019 13:27
20.05.2019 11:46
Чтиво
Сегодня 11:37
Личное мнение
Социологи зафиксировали значимые изменения в массовом сознании россиян – запрос на перемены. Масштабные, рискованные и непроверенные – лишь бы они наступили вскорости.
22.05.2019 13:50
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
Медиа
Сегодня 12:25
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии