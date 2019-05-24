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Новости. Общество
18:40, 24 Мая 2019
фото: ТАСС / Александр Саверкин

Стало известно, в каком районе Карелии самая высокая радиация

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На территории республики специалисты измерили уровень радиации в марте, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Самый высокий показатель в Кондопоге – 0,12 мкЗв/ч.

В Сортавале и Сегеже – 0,11 мкЗв/ч.

В Костомукше – 0,08 мкЗв/ч, а в Петрозаводске –0,09 мкЗв/ч.

Средние значения гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов Республики Карелия соответствуют его естественным значениям и не представляют опасности для здоровья населения.

 

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