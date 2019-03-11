Стало известно, в каком районе Карелии труднее найти работу

Новости по теме
Загрузка...
Управление труда и занятости республики сообщило официальные данные по уровню безработицы в регионе.
По состоянию на первое января текущего года уровень регистрируемой безработицы в республике снизился на 0,1 п.п. по сравнению с началом 2018 года и составил 1,8% к численности рабочей силы. Эта информация содержится в материалах управления труда и занятости региона, подготовленных к заседанию итоговой коллегии ведомства.
Снижение уровня безработицы отмечено в девяти районах республики. Наиболее существенно - в Медвежьегорском (на 0,7 п.п.), Лоухском (на 0,6 п.п.), Беломорском, Олонецком и Муезерском (на 0,4 п.п.).
В каких городах вырос уровень безработицы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.03.2019, 13:10
05.03.2019, 13:05
05.03.2019, 11:56
10.03.2019, 14:30
10.03.2019, 11:00
04.03.2019, 12:37
Аналитика
Сегодня 12:26
Обществоведение
Члена Совета уполномоченных VIII съезда карелов Наталья Антонова прокомментировала планы администрации Пряжинского национального района Карелии по закрытию школы-сада в карельской деревне Савиново и селе Крошнозере.
Сегодня 12:03
07.03.2019 14:07
05.03.2019 13:05
05.03.2019 11:56
Чтиво
Сегодня 11:04
Личное мнение
Нынешний чиновник — это поиск бесконечного получения одобрения, считает политолог Олег Реут.
06.03.2019 13:45
01.03.2019 12:07
28.02.2019 19:31
Медиа
Новое
Сегодня 12:42
Опрос
Будете ли вы поститься?
Комментарии