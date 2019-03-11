Стало известно, в каком районе Карелии труднее найти работу

Управление труда и занятости республики сообщило официальные данные по уровню безработицы в регионе.

По состоянию на первое января текущего года уровень регистрируемой безработицы в республике снизился на 0,1 п.п. по сравнению с началом 2018 года и составил 1,8% к численности рабочей силы. Эта информация содержится в материалах управления труда и занятости региона, подготовленных к заседанию итоговой коллегии ведомства.

Снижение уровня безработицы отмечено в девяти районах республики. Наиболее существенно - в Медвежьегорском (на 0,7 п.п.), Лоухском (на 0,6 п.п.), Беломорском, Олонецком и Муезерском (на 0,4 п.п.).

В каких городах вырос уровень безработицы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".