16:21, 31 Июля 2018
Стало известно, в каком возрасте карельские женщины чаще всего рожают первого ребенка, а в каком – второго
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За 6 месяцев 2018 года в Карелии родилось 2927 малышей – на 266 меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Фонд социального страхования по республике.
Отмечается, что мальчиков появилось на свет чуть больше, чем девочек: 1467 против 1460. В 39-ти семьях родились двойни.
Средний вес новорожденных, по информации ведомства, составлял 3,36 кг, рост – 51,52 см.
"Средний возраст мамы – 30 лет, средний возраст женщин, у которых родились первенцы – 27 лет, на второго ребенка чаще всего решались женщины в возрасте 31 года, а на третьего и последующих в 36 лет", - сказано в сообщении ФСС.
Больше всего детей родилось в марте, а самым "урожайным" днем стал четверг.
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