Стало известно, в каком возрасте карельские женщины чаще всего рожают первого ребенка, а в каком – второго

За 6 месяцев 2018 года в Карелии родилось 2927 малышей – на 266 меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Фонд социального страхования по республике.

Отмечается, что мальчиков появилось на свет чуть больше, чем девочек: 1467 против 1460. В 39-ти семьях родились двойни.

Средний вес новорожденных, по информации ведомства, составлял 3,36 кг, рост – 51,52 см.

"Средний возраст мамы – 30 лет, средний возраст женщин, у которых родились первенцы – 27 лет, на второго ребенка чаще всего решались женщины в возрасте 31 года, а на третьего и последующих в 36 лет", - сказано в сообщении ФСС.

Больше всего детей родилось в марте, а самым "урожайным" днем стал четверг.