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Стало известно влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию

Новости. Общество
20:40, 24 Марта 2021
фото: © EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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Данных о негативном влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова Наталью Долгушину, тем, кто планирует детей, рекомендуется привиться.

"Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет. Также в отношении данных вакцин не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин", - сказала Долгушина журналистам.

При этом есть данные, что перенесенный COVID-19 увеличивает риск различных осложнений беременности и материнскую смертность, уточнила специалист.

Она подчеркнула, что "Российское общество акушеров-гинекологов" рекомендует проводить вакцинацию от COVID-19, особенно гражданам репродуктивного возраста, планирующим рождение детей.

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