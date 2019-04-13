Стало известно, во сколько обойдется юбилейный банкет Аллы Пугачевой

Друзья Примадонны уже арендовали ресторан на Рублевке. Торжество в честь праздника Аллы Пугачевой пройдет там 20 апреля, пишут "Дни.ру".

15 апреля народной артистке СССР, певице и актрисе, Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой исполняется семьдесят лет. Что будет ознаменовано возвращением на сцену и банкетом.

"Поскольку даже большой зал не может вместить всех гостей Пугачевой, организаторам праздника пришлось договориться с нашим руководством, чтобы закрыть на целый день весь ресторан", – цитирует представителя ресторана, где состоится банкет, сайт "Комсомольская правда". Известно, что к Алле Пугачевой должны прийти 150 гостей.

Со слов сотрудников ресторана, банкет обойдется ее друзьям в миллион рублей. Дело в том, что средний чек в заведении – пять тысяч рублей, к тому же, ресторан будет закрыт весь день.

Сам день рождения 15 апреля Алла Пугачева встретит дома в семейном кругу. А затем отправится на репетицию авторского сольника, который отгремит на сцене Кремлевского дворца 17 апреля.

О песенных новинках певица попросила авторов пока не рассказывать. Однако уже есть информация, что в программе будут звучать в первую очередь новые песни.

Как писали "Дни.ру", все билеты на концерт Аллы Пугачевой были раскуплены еще в первый день продаж. Хотя частью из них завладели перекупщики, которые продают приглашения за бешеные деньги – от 200 до 400 тысяч рублей за билет.