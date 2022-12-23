Станцию по сортировке мусора собираются запустить в Петрозаводске

Группа «Эколайн» планирует к Новому году построить в Петрозаводске станцию по сортировке мусора.

Об этом сообщили в компании «Карельский экологический оператор», которая в декабре присоединилась к «ЭкоЛайну».

На сортировочной станции будут отбирать подходящие отходы, и грузовиками отправлять их на заводы по переработке в другие регионы страны. Для этого в городе установят купленные три тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Кроме того, в районах республики поставят шесть станций по перегрузке мусора, две из них снабдят линиями сортировки.

Подробнее о новом инвесторе мусорной реформы в Карелии читайте в статье «ЭкоЛайн»: современное отношение к отходам».