Станционная, "Правды", Невского: в мэрии назвали улицы, где скоро обновят асфальт
По теме
В Петрозаводске продолжается ремонт дорог. В четверг работы будут идти на улице Станционной, сообщает мэрия.
"Рабочие компании-подрядчика ведут подготовку к асфальтированию участка улицы Станционной. Укладка нового покрытия на отрезке от проспекта Александра Невского до здания Костной клиники будет выполняться сегодня вечером и в течение завтрашнего дня", - предупреждают в администрации.
Кроме того, на ближайшие дни запланирована укладка дорожного покрытия на ранее отфрезерованных участках на перекрестках улиц "Правды", Лыжной, Калинина и Ключевского шоссе, а также на пересечении "Правды" и проспекта Александра Невского.
"Администрация города предупреждает о возможных затруднениях движения в местах дорожных работ, просит водителей быть особо внимательными и заранее планировать свой маршрут", - сказано в сообщении мэрии.
Комментарии