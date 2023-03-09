Старинный финский храм в карельском городе Сортавала обрел новые колокола (ВИДЕО)

Колокола для храма Иоанна Богослова отлили в Ярославской области.

Старинный финский храм в карельском городе Сортавала обрел новые колокола.

Как сообщили в Петрозаводской епархии Русской православной церкви, их отлил мастер-литейщик Федор Дубровишин из города Тутаева Ярославской области.

«Колокол является неотъемлемой частью православного церковного богослужения, — отметили в епархии. — Колокольный звон творит внешнюю молитву, возвышая дух человека и устремляя его к горнему миру, поэтому его называют „молитвой в звуке“, „иконой звучащей“. Отношение к колоколу было такое же, как к человеку. Традиционно при освящении колоколам нарекали имена. Даже части колокола носят название частей тела человека: язык, уши, плечи, губа, то есть все те „органы“, которые необходимы проповеднику для совершения богослужения, а колоколу для призыва верующих в храм».





Храм Иоанна Богослова в Сортавале был построен в 1931 году по проекту финского архитектора Юхани Вийсте. Тогда город относился к Финляндии, и по соседству с храмом располагалось правление Финской православной церкви и духовная семинария. В советские времена храм был закрыт и возвращен церкви только в 1992 году.