Старшеклассников обучат основам видеомонтажа и графического дизайна в новом медиаклассе Петрозаводска

Новое образовательное пространство предоставит широкие возможности профессионального роста начинающим тележурналистам, видеомонтажёрам, графическим дизайнерам и фотографам, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Медиакласс создан на средства межрегионального проекта юниорского союза "Дорога" по поддержке школьного телевидения.

В медиаклассе установлены 10 современных компьютеров с большими мониторами, огромный телевизор, новая мебель.

На этой неделе в новом классе стартуют курсы программы "Кругозорро". Совершенно бесплатно старшеклассники Петрозаводска будут учиться основам видеомонтажа, графического дизайна, обработке фотографий.

В медиаклассе будут также идти курсы "Радиодиджей", "В кадре и за кадром": "3D-печать". Для работы в медиаклассе и в "поле" юные тележурналисты будут использовать современные камеры со всеми необходимыми аксессуарами (накамерный свет, микрофоны, штативы и т.д.).

В ноябре медиакласс примет участников конференции по школьному телевидению.

Открытие пространства состоится во вторник, 24 сентября, в 15.00 в ДЮЦе.