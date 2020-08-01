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"Старший врач и диспетчер искали среди погибших живых людей"

Новости. Общество
16:06, 01 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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Врач Станции скорой помощи Петрозаводска Надежда Мелехова, отдавшая работе старшей смены 38 лет, рассказала о самом запоминающемся случае в ее практике.

Одна из важнейших служб Петрозаводска  – станция скорой помощи отметила 90-летний юбилей. Врач Надежда Мелехова, отдавшая работе старшей смены 38 лет, поделилась своими воспоминаниями.

- На станцию скорой помощи меня направили после окончания интернатуры медицинского факультета Петрозаводского госуниверситета, - вспоминает Надежда Анатольевна Мелехова, проработавшая врачом специализированной неврологической бригады, а затем старшим врачом смены 38 лет, с 1975 года. – Конечно, сначала я очень боялась. Нужно было очень быстро научиться ориентироваться и грамотно оказывать помощь пациентам. Но нас встретила главный врач Фаина Григорьевна Козицына, а это - человек, который притягивает к себе окружающих. Она великолепно руководила коллективом, к ней все относились с большим уважением. И сама она тоже уважительно относилась к людям.

- Я выбрала неврологический профиль, а неврологические больные бывают очень сложными, - продолжает Надежда Мелехова. – Это и коматозные, и неадекватные пациенты. Бывает непросто дифференцировать острые, серьезные состояния. Но выезды к таким больным меня никогда не утомляли, потому что я знала, что меня всегда поблагодарят. …Помню автокатастрофу с участием пригородного автобуса и поезда. Тогда было безумно тяжело, было много пострадавших. Вспоминаю, как старший врач и диспетчер искали среди погибших живых людей. Это, пожалуй, был самый страшный случай в моей практике…

Надежде Анатольевне много раз предлагали должность старшего врача в другой бригаде, но она не могла расстаться со своим коллективом:

- Атмосфера была настолько приятная, что я приходила на работу, как домой. И даже сейчас, встретившись с сотрудниками, мы с радостью вспомнили времена совместной работы. Мои душа и сердце остались на «скорой».

Подробнее читайте в нашем материале к юбилею службы.

 

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