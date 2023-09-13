Стартовали выборы новой столицы «Серебряного ожерелья»

На звание в числе прочих городов претендует карельская Сортавала.

На молодежном форуме «Ладога» полномочный представитель президента России Александр Гуцан вместе с главами и представителями регионов Северо-Запада дали старт выборам следующей столицы «Серебряного ожерелья», сообщили в пресс-службе правительства Карелии 14 сентября.

Как пояснили в источнике, «Серебряное ожерелье» — это национальный туристский проект, состоящий из маршрутов, которые объединяют исторические города Северо-Запада.

Первой столицей «Серебряного ожерелья России» в 2020 году стала Старая Ладога, в 2022 году — село Усть-Цильма в Республике Коми, а в нынешнем году столицей является город Сольвычегодск в Архангельской области.

Столицу «Серебряного ожерелья России» 2024 года определят по результатам очного голосования на форуме «Ладога», онлайн-голосования в обсуждении и опроса на странице форума «Ладога».

От Карелии на соискание статуса столицы «Серебряного ожерелья России» выдвинули Сортавалу.

Проголосовать можно в опросе https://vk.com/wall-25624461_13491. Голосование продлится до 30 сентября 23.59 мск.