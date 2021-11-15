Старые автомобили в России планируют запретить

Минпромторг и Госдума озаботились проблемой изношенности российского автопарка.

В Госдуме прозвучало предложение ограничить сроки эксплуатации техники «с просроченными ресурсами», и эту инициативу поддержал глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет auto.mail.

«В первую очередь это касается грузового и общественного транспорта, ну и постепенно двигаться к легковому транспорту», — приводит слова министра «Парламентская газета».

Как отметили в Госдуме, средний возраст легковых автомобилей в России сегодня составляет порядка 14 лет, а в ряде регионов — 22 года. Особенно велика доля пожилого транспорта на Дальнем Востоке.

Такие машины провоцируют аварии и загрязняют воздух.

Общий объем изношенного российского автопарка, по оценке депутата Андрея Лугового, составляет более 60 миллионов машин.

Какие конкретно ограничения на использование старых машин планируется вводить, пока не объявлено. Но уже известно, что власти вновь попытаются стимулировать спрос с помощью госпрограммы утилизации.

Десять лет назад за утилизируемый автомобиль давали 50 000 рублей на покупку новой машины, и это действительно подтолкнуло многих сменить автомобиль. Однако напомним, что в те времена это была существенная сумма: цены на «Гранту» первое время начинались с 229 000 рублей, так что утилизационные деньги были хорошим подспорьем к покупке.

Надо полагать, в рамках новой госпрограммы спрос будут стимулировать с учетом нынешних цен на автомобили.

Проблема в том, что сейчас фактическая утилизация изношенного транспорта буксует: до утилизаторов не доходят те деньги, которые платят покупатели новых машин. Напомним, что в цену каждой импортной машины включен утилизационный сбор, за год общая сумма, поступающая в бюджет, достигает 35 млрд рублей. В Госдуме отметили, что эти средства утилизаторы не получают.

Предлагается предоставить субсидии утилизаторам и определить требования к площадкам, на которых они находятся, а также ввести реестр утилизаторов.