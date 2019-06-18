Статистика показала рост благосостояния семей в Карелии

Официальная статистика показала рост уровня благосостояния семей в Карелии, что отразилось на рейтинге республики среди субъектов РФ.

Агентство РИА Рейтинг провело исследование, какая сумма остается у российских семей после оплаты минимальных обязательных расходов, пишут "Вести Карелии".

В Карелии в среднестатистической семье с двумя детьми и работающими родителями, получающими среднюю зарплату, по итогам 2018 года после минимальных платежей остается сумма в размере 25566 рублей.

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