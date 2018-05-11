Статистики расспросят семьи Карелии о рационе питания

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Карелиястат планирует провести выборочный опрос семей в Карелии, цель которого – выяснить рацион их питания.
Исследование проводится по всей России с 18 мая по 15 июня.
В Карелии опрос пройдет в 10 городах и 5 сельских населенных пунктах: Петрозаводске, Сортавале, Костомукше, Питкяранте, Кеми, Медвежьегорске, Сегеже, Беломорске, Сегеже, Кондопоге, Пудоже, поселках Тунгозеро, станция Вичка, Мелиоративный, Ильинский, Чална.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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