Ставки по ипотеке повысили более 30% крупнейших банков

Средневзвешенные ипотечные ставки по 15 крупнейшим российским банкам выросли в мае - до 8,11% для кредитов на новостройки и 8,35% - для вторичного жилья.

Как сообщает ТАСС, это следует из анализа развития конкурентной среды на рынке ипотечного кредитования, подготовленного ДОМ.РФ.

Как следует из отчетов, за месяц (с 30 апреля по 28 мая) ставки на первичное жилье в топ-15 банках повысились на 0,24 процентных пункта (п. п.) — до 8,11%. На готовое жилье ставки выросли на 0,3 п. п. — до 8,35%. Рефинансирование подорожало на 0,1 п. п. — до 8,02%. Вместе с этим ставка по льготной ипотеке на новостройки за месяц снизилась на 0,15 п. п. — до 5,62%, а по семейной ипотеке выросла н 0,18 п. п. — до 5%. На сколько отличаются ставки в конкретных банках, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».