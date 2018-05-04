Ставки по потребительским кредитам снижены в Сбербанке

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам и обновил тарифную сетку.

Диапазон снижения в зависимости от суммы кредита составил от 1 до 8 процентных пункта, говорится в сообщении банка. Также теперь стоимость кредита зависит от его суммы.

Сбербанк отмечает, что максимальное снижение составило 8 п. п. для кредитов от 1 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

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