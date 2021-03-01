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Стечение ряда обстоятельств: стали известны причины гибели траулера "Онега"

Новости. Происшествия
16:36, 02 Марта 2021
фото: © АО "Вариант РПФ"
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Комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершила расследование аварии с траулером "Онега", повлекшей гибель 17 членов экипажа.

Гибель траулера "Онега" в Баренцевом море в декабре прошлого года произошла из-за стечения ряда обстоятельств, в том числе обледенения судна, неоправданного решения капитана выбирать ярус в условиях шторма, пишет РИА Новости со ссылкой на Госморречнадзор (структура Ространснадзора).

"В результате расследования комиссия установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств: обледенение судна, способствовавшее уменьшению начальной остойчивости, неоправданный риск, допущенный капитаном судна при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди причин - штормовая погода и наличие открытого лацпорта для выборки рыболовной снасти, что привело к попаданию забортной воды в помещения судна, расположенные на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна.

В комиссии пришли к выводу, что "непрофессиональные действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана, заключающиеся в отсутствии должного контроля за остойчивостью судна и несвоевременном объявлении судовой тревоги по оставлению судна экипажем" также привели к гибели судна.

Напомним, "Онега" затонула 28 декабря у Новой Земли. На борту находились 19 человек, двоих из них спасли коллеги с другого судна.

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Комментарии

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бюджет
2021-03-02 17:39:14
А че возбуждаться? Эта Онега к карельскому Онего отношения не имеет.
Горожанин
2021-03-02 17:09:02
Это называется "непрофессионализм и бардак", а не "стечение обстоятельств".
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