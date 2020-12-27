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В МЧС назвали предварительную причину, по которой затонуло судном "Онега" с рыбаками

Новости. Происшествия
15:52, 28 Декабря 2020
фото: © АО "Вариант РПФ"
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Причиной затопления траулера "Онега" в Баренцевом море, предположительно, стал крен при вытягивании рыболовного трала, сообщил первый замначальника управления МЧС по Архангельской области Александр Бахтин.

"Изначально была версия обледенения судна, но, пообщавшись с нашими специалистами, все-таки более вероятно – это опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала. Скорее всего, судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Эта версия на данный момент наиболее вероятная, но опять же все причины и условия нужно будет оценивать специалистам", – цитирует РИА Новости слова Александра Бахтина.

По его словам, шансов добраться до берега у членов экипажа не было: расстояние составляет порядка 40 километров. Бахтин также отметил, что поисково-спасательная операция может продлиться как минимум сутки.

"Онега" затонула сегодня утром у Новой Земли. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Один человек погиб, еще 16 числятся пропавшими без вести.

По информации МЧС, 16 членов экипажа – жители Мурманской области, еще трое – из Архангельска, Курской и Ростовской областей. При этом ранее знакомый с ситуацией источник РИА Новости отмечал, что на траулере были уроженцы Мурманской, Ивановской и Курской областей, а также Житомирской, Днепропетровской, Брестской, Минской и один рыбак из Сьерра-Леоне.

В районе поисков плохие погодные условия и нет связи. Высота волн достигает четырех метров, температура воздуха – минус 20 градусов. Из-за непогоды не получается задействовать авиацию.

"Онегу" построили в Норвегии в 1979 году, портом приписки судна был Мурманск, ходило оно под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, "Онега" вышла из норвежского Киркенеса 14 декабря, а в Мурманск последний раз заходила 11-го числа.

Судовладелец заявил, что траулер перед выходом на промысел был полностью исправен. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации морского и водного транспорта.

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