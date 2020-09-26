Стела воинской славы в Петрозаводске дала крен (ФОТО)

Стела "Город воинской славы", официальное открытие которой состоится 30 сентября, наклонилась.

В паблике "Живой Петрозаводск" выложили фото стелы, установленной на месте демонтированного памятного знака "Дерево дружбы", рядом с площадью Кирова.

"Похоже, что стела "Город воинской славы" стоит с небольшим креном в сторону Лососинки. Или оптический обман?" - комментируют фото.



Живой Петрозаводск

Напомним, благоустройство стелы "Город воинской славы" затянулось – работы должны быть завершены к 20 августа. Позже городские власти заявили, что работы завершат в конце августа. Торжественное открытие памятника запланировано на 30 сентября - День освобождения республики от фашистских захватчиков.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.