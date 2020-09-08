Двуглавого орла водрузили на стелу воинской славы в Петрозаводске (ФОТО)

Стелу планируют торжественно открыть в День освобождения республики 30 сентября.

Напомним, благоустройство стелы "Город воинской славы" затянулось – работы должны быть завершены к 20 августа. Позже городские власти заявили, что работы завершат в конце августа.

"Я думаю, что стелу уместно открыть в День освобождения Республики Карелия 30 сентября и запланировать здесь торжественные мероприятия", – сказала ранее Ирина Мирошник.

Фотокорреспондент нашего издания Николай Смирнов запечатлел стелу, украшенную двуглавым орлом.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.