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Двуглавого орла водрузили на стелу воинской славы в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
14:59, 09 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов/ "Столица на Онего"
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Стелу планируют торжественно открыть в День освобождения республики 30 сентября.

Напомним, благоустройство стелы "Город воинской славы" затянулось – работы должны быть завершены к 20 августа. Позже городские власти заявили, что работы завершат в конце августа. 

"Я думаю, что стелу уместно открыть в День освобождения Республики Карелия 30 сентября и запланировать здесь торжественные мероприятия", – сказала ранее Ирина Мирошник.

Фотокорреспондент нашего издания Николай Смирнов запечатлел стелу, украшенную двуглавым орлом.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-09 15:16:45
Вот теперь появилось место для патриотичных плясок.
Ткачев
2020-09-09 15:38:24
zanoza, Для монархических плясок. ..., ... .(Лавров)
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