890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Городу в Карелии грозит экологическая катастрофа 11
12.08.2020 14:34
Специалисты не могут смыть вандальные надписи на доме в центре Петрозаводска 7
12.08.2020 16:40
Вандалы разрисовали отремонтированный подземный переход в Петрозаводске (ФОТО) 13
12.08.2020 15:55
В Карелии завершается капремонт подъездной дороги к российско-финской границе (ФОТО) 3
12.08.2020 13:22
Дочь поэта Рождественского наловила рыбы и собрала грибов в Карелии (ФОТО) 2
12.08.2020 15:24

Благоустройство территории вокруг стелы воинской славы должно завершиться уже через неделю – мэр Петрозаводска контролирует процесс

Новости. Общество
07:15, 13 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Глава Петрозаводска проинспектировала ход благоустройства территории вокруг стелы "Город воинской славы", сообщили в городской мэрии.

Ирина Мирошник, председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов, автор проекта архитектор Александр Савельев и заместитель директора ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" Андрей Павлов провели выездное совещание на площадке, где установлена стела воинской славы.

В настоящее время подрядная организация продолжает мощение дорожек, устройство лестничного спуска к реке Лососинке. Ранее выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации, установке подпорных стенок и другие. На объекте также предусмотрено устройство архитектурной подсветки стелы, восстановление благоустройства прилегающей территории и установка тематических бронзовых барельефов.

Ранее сообщалось, что работы должны быть завершены к 20 августа. 

Менее трех недель назад Ирина Мирошник уже проверяла ход работ на месте установки стелы.

Напомним, памятный знак "Дерево дружбы", располагавшийся прежде на мете установки стелы, демонтирован и передан на ответственное хранение в ООО "Петрозаводскмаш-Сервис". В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ с сохранением первоначальных архитектурно-скульптурных решений. Также разрабатываются проектные решения по установке памятного знака "Дерево дружбы" на набережной Онежского озера в Парке Победы в районе улицы Пушкинской с благоустройством прилегающей территории.

Стоимость контракта оценивается почти в 83 миллиона рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-13 09:28:54
Либерастня опять в бессильной злобе :)
Njkdez
2020-08-13 08:24:36
Без председателя бондарчука инспектировать не интересно, даже кусок асфальта, либо плитки гранитной в руках не повертеть. Один страх на уме посодют не посодют.
Njkdez
2020-08-13 08:22:46
мирошник пора чемодан, вокзал, пока два дружка акробата в один голос не запели, не виноваты мы она сама пришла.
Njkdez
2020-08-13 08:07:40
Утомила мирошник своими покатушками, бензин только за зря прожигает, толку ноль. Экологическая катастрофа под носом, онежская губа в фекалиях, мирошник все катается по тропам председателя бондарчука и депупата матвеева, все круги по городу нарезает, верчу кручу запутать хочу.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске

Аналитика

12.08.2020 13:32
Тема недели
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
Пока очистные сооружения и сети находятся в руках частников, карельскому городку грозит экологическая катастрофа.
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 16
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 16
05.08.2020 09:36
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 1
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»