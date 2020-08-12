Благоустройство территории вокруг стелы воинской славы должно завершиться уже через неделю – мэр Петрозаводска контролирует процесс

Глава Петрозаводска проинспектировала ход благоустройства территории вокруг стелы "Город воинской славы", сообщили в городской мэрии.

Ирина Мирошник, председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов, автор проекта архитектор Александр Савельев и заместитель директора ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" Андрей Павлов провели выездное совещание на площадке, где установлена стела воинской славы.

В настоящее время подрядная организация продолжает мощение дорожек, устройство лестничного спуска к реке Лососинке. Ранее выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации, установке подпорных стенок и другие. На объекте также предусмотрено устройство архитектурной подсветки стелы, восстановление благоустройства прилегающей территории и установка тематических бронзовых барельефов.

Ранее сообщалось, что работы должны быть завершены к 20 августа.

Менее трех недель назад Ирина Мирошник уже проверяла ход работ на месте установки стелы.

Напомним, памятный знак "Дерево дружбы", располагавшийся прежде на мете установки стелы, демонтирован и передан на ответственное хранение в ООО "Петрозаводскмаш-Сервис". В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ с сохранением первоначальных архитектурно-скульптурных решений. Также разрабатываются проектные решения по установке памятного знака "Дерево дружбы" на набережной Онежского озера в Парке Победы в районе улицы Пушкинской с благоустройством прилегающей территории.

Стоимость контракта оценивается почти в 83 миллиона рублей.