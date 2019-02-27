Степашин причислил Карелию к регионам-двоечникам, которые не исполнили программу расселения

Более трех тысяч человек в России не переселены из аварийного жилья по программе расселения, которая завершилась в 2017 году, заявил в среду председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

“По данным оперативной отчетности на 1 января, по программе переселения аварийного жилья с 2014 по 2017 года не переселено чуть более 3 тысяч человек. Это немного, но всё же 3 тысячи людей, которые так и не попали в реализацию нашей программы”, — сказал Степашин в ходе выступления на Всероссийском семинаре "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда".

Он отметил, что не переселенные граждане есть в восьми российских регионах, пишет "Интерфакс".

"Есть субъекты, которые являются двоечниками, и отстают от программы — это Карелия, Тыва, Забайкальский край, Приморский край, Иркутская область, Московская область, Кировская и Вятская области", — сказал Степашин.

По его словам, в России есть регион, который не представил годовой отчёт по расселению аварийного жилья, — это республика Дагестан.

"Большинство граждан, которые должны были переехать, не согласны категорически. Нет необходимой инфраструктуры, не было дорог, магазинов", — подчеркнул Степашин.

Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда при финансовой поддержке федерального бюджета, предоставляемой регионам государственной корпорацией – Фондом содействия реформирован ию жилищно-коммунального хозяйства, реализуются в России с 2008 года. За указанный период переселено 1,04 млн. граждан из аварийных домов площадью 15,9 млн. кв. м.