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"Сто чудес света" жителям Петрозаводска покажут в субботу бесплатно

Новости. Общество
18:00, 24 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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В Городском выставочном зале 25 июля состоится день бесплатного посещения для некоторых категорий граждан.

Свободно увидеть действующую экспозицию смогут лица моложе 18 лет, инвалиды и солдаты срочной службы. Помимо этого, в любой день работы выставки право бесплатного посещения имеют дошкольники, ветераны Великой Отечественной войны и блокадники, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сейчас на городской площадке представлена экспозиция "100 чудес света". На ней можно увидеть работы участников одноимённого международного фотофестиваля. Эта выставка включает уже шестую коллекцию ежегодного проекта петербургского «Арт-центра», который начался с сотрудничества с National Geographic. Теперь он разросся до международного фотофестиваля, на котором отбирают сотню лучших работ из более чем миллиона снимков.

Петрозаводчане смогут увидеть выставку до 6 сентября. Возрастных ограничений к просмотру нет.

Ранее в Петрозаводске открылась выставка под открытым небом.

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