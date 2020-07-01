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В Петрозаводске открылась выставка под открытым небом

Новости. Культура
14:24, 02 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Творческие работы представлены в прогулочной зоне у делового центра "Ямка", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Карельское отделение Союза дизайнеров России приглашает петрозаводчан посетить выставку молодых дизайнеров республики.



 Цель экспозиции – познакомить зрителей с хорошим визуальным контентом, с творчеством представителей разных направлений дизайна.

"Участники выставки "Мама, я – дизайнер!" выросли и окрепли в Карелии, кто-то продолжает работать и жить на родине, кто-то переехал в другие города и страны. Ребята – профессионалы своего дела и добились результатов в своем ремесле", – отмечают организаторы.

Экспозиция представлена на "Комариной тропе" в "Петровской слободе".

Ранее сообщалось, что выставочные залы музея "Кижи" возобновляют работу в Петрозаводске.

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Комментарии

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Гипербореец
2020-07-02 15:10:48
Главное, чтобы власти не опошлили выставку, да и весь парк, очередными военными памятниками. Эти типы всегда умеют испортить настроение отдыхающих граждан.
новый
2020-07-02 14:37:45
Главное, чтобы агрикалчнутая шелупонь туда не просочилась. Эти "голуби мира" вечно припрутся куда не звали и обязательно нагадят на подоконник.
Гость
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