В Петрозаводске открылась выставка под открытым небом

Творческие работы представлены в прогулочной зоне у делового центра "Ямка", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Карельское отделение Союза дизайнеров России приглашает петрозаводчан посетить выставку молодых дизайнеров республики.





Цель экспозиции – познакомить зрителей с хорошим визуальным контентом, с творчеством представителей разных направлений дизайна.

"Участники выставки "Мама, я – дизайнер!" выросли и окрепли в Карелии, кто-то продолжает работать и жить на родине, кто-то переехал в другие города и страны. Ребята – профессионалы своего дела и добились результатов в своем ремесле", – отмечают организаторы.

Экспозиция представлена на "Комариной тропе" в "Петровской слободе".

Ранее сообщалось, что выставочные залы музея "Кижи" возобновляют работу в Петрозаводске.