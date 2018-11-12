Сто лет назад жители северной Карелии оказались на фронте Первой мировой войны

"Ирландские карелы" под командованием британского полковника разбили финских захватчиков.

В минувшее воскресенье миллионы людей по всему миру почтили память погибших в Первой мировой войне, которую с самого ее начала назвали Великой. Главные траурные мероприятия, приуроченные к столетию окончания одного из самых кровопролитных конфликтов в истории человечества прошли в Париже, куда съехались около 70 глав государств и правительств, в том числе и президент России – страны, вышедшей из войны незадолго до ее завершения и отказавшейся от исполнения своих обязательств перед союзниками по военно-политическому блоку Антанта. В Карелии эта дата оказалась почти незамеченной, хотя территория республики в 1918 году неожиданно превратилась в один из фронтов Первой мировой, а жители северокарельских деревень – в солдат Британской империи. Но об этом периоде карельской истории в республике предпочитают не вспоминать, потому что он неразрывно связан с неудавшейся попыткой карелов обрести свою независимость.

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