Стоимость проектов по модернизации канализации в районах Карелии оценивается в 31 млн рублей

В республике планируется провести модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, сообщает правительство Карелии.

Перечень объектов, работа на которых будет вестись, в первую очередь, для повышения качества воды, составлен министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики совместно с администрациями районов. В связи с этим были внесены изменения в бюджет и предусмотрены средства на разработку проектной документации в рамках адресной инвестиционной программы на плановый период 2019 – 2021 гг.

Среди объектов проектирования – реконструкция комплексных очистных сооружений, системы очистки и насосных станций в поселке Пяозерский, водоочистных сооружений в Беломорске, Калевале, реконструкция водозабора в поселке Матросы и строительство водопроводных очистных сооружений в Суоярви.

Общий объем финансирования - 31,1 млн рублей. На сегодняшний день органам местного самоуправления выделены денежные средства. Формируются задания на проектирование.