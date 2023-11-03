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Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска может снова вырасти

Новости. Общество
12:00, 04 Ноября 2023
фото: © мэрия Петрозаводска / ВК

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Предприятие «Городской транспорт» попросило мэрию увеличить экономически обоснованный тариф на 2023 год.

Как пишет РБК в Карелии, в этом году пассажиропоток в троллейбусах карельской столице упал на 1,2 млн человек. Это почти 17% от общего числа пассажиров.

По этой причине, сообщает федеральное издание,  муниципальное предприятие «Городской транспорт» попросило мэрию увеличить экономически обоснованный тариф на 2023 год с 52,25 рубля до 56,76 рубля за одну поездку. 

Эта информация содержится в материалах к заседанию Петросовета, которое пройдет 24 ноября. Сейчас проезд в троллейбусе столицы Карелии стоит 38 рублей.

Муниципальному предприятию из бюджета карельской столицы за каждую поездку доплачивают 14,25 рубля. Как следует из пояснительной записки, размер подобной «компенсации» транспортники предлагают увеличить до 18,76 рубля.

Также, по сведениям РБК отмечается, что в бюджете города на 2023 год предусмотрены 63 млн рублей для возмещения недополученных доходов. При этом на середину октября предприятию уже перечислили 52,5 млн рублей.

Среди причин, по которым троллейбусы потеряли пассажиров, в руководстве троллейбусного управления называют смену маршрутов из-за ремонта Путейского моста на улице Антикайнена и обсутройство водопровода на Московской, срывы рейсов из-за отсутствия водителей и технических неисправностей транспорта.

За январь-июнь нехватка водителей выросла на 34,5%, поломки на 64,2%. В материалах отмечается, что из 51 троллейбуса у 14 машин в два раза превышен нормативный срок эксплуатации.

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