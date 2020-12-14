Стоимость услуг РЖД, из-за которой банкротились предприятия ГПК Карелии, будет снижена

Власти Карелии и РЖД нашли способ, как снизить стоимость услуг железной дороги для карельских предприятий ГПК – из-за этой проблемы в прежние годы многие компании стали нерентабельными и были закрыты.

Снижение стоимости перевозки щебня и строительного камня из Карелии в центральные регионы России произойдет в результате организации движения грузовых составов по более короткому пути.

Об этом сообщил замглавы Минприроды Карелии Павел Николаевский на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии. "Организовано движение поездов…через станцию Сонково с пропуском двух пар в сутки, а после завершения в 4 квартале 2020 года первого этапа реконструкции этого железнодорожного узла, планируется увеличение пропускной способности до 14 пар. Завершение реконструкции послужит правовым основанием для последующих изменений в законодательство в части закрепления этого расстояния как кратчайшего, что позволит снизить расчетную провозную плату до 70 рублей за тонну", - пояснил Николаевский. Ранее в правительстве Карелии сообщили, что из-за высокой стоимости перевозки щебня железнодорожным транспортом за последние несколько лет остановили свою деятельность полтора десятка предприятий. О других мерах по снижению стоимости услуг РЖД для предприятий ГПК, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".