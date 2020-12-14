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Стоимость услуг РЖД, из-за которой банкротились предприятия ГПК Карелии, будет снижена

Новости. Общество
12:42, 15 Декабря 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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Власти Карелии и РЖД нашли способ, как снизить стоимость услуг железной дороги для карельских предприятий ГПК – из-за этой проблемы в прежние годы многие компании стали нерентабельными и были закрыты.

Снижение стоимости перевозки щебня и строительного камня из Карелии в центральные регионы России произойдет в результате организации движения грузовых составов по более короткому пути.

Об этом сообщил замглавы Минприроды Карелии  Павел Николаевский на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии.

"Организовано движение поездов…через станцию Сонково с пропуском двух пар в сутки, а после завершения в 4 квартале 2020 года первого этапа реконструкции этого железнодорожного узла, планируется увеличение пропускной способности до 14 пар. Завершение реконструкции послужит правовым основанием для последующих изменений в законодательство в части закрепления этого расстояния как кратчайшего, что позволит снизить расчетную провозную плату до 70 рублей за тонну", - пояснил Николаевский.

Ранее в правительстве Карелии сообщили, что из-за высокой стоимости перевозки щебня железнодорожным транспортом за последние несколько лет остановили свою деятельность полтора десятка предприятий.

О других мерах по снижению стоимости услуг РЖД для предприятий ГПК, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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ДЖОН
2020-12-15 14:04:13
Прикольно. Отремонтировать жд станцию проще, чем внести изменения в правила расчета тарифов.
Бумеранг
2020-12-15 13:56:41
Вначале специально угробили предприятия, отжали их для своих, как в лихие 90е, но без крови, по "закону" создали искуственно препоны, да и с тарифами дело не чисто, пологаю без сговора ржд и нашего правительства не обошлось, а теперь "договорись" , это очень похоже на корупцию.
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