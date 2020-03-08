Стоимость завтрака для школьников Карелии оценили в 70 рублей

Специалисты не скрывают, что проблема несбалансированного питания в школах характерна для многих регионов.

Интересно, что, например, в школах Башкортостана младшеклассников, которые получают питание бесплатно, сегодня кормят на 65 рублей, в Калининградской области – на 89 рублей, в Ленинградской области – на 104 рубля, в Санкт-Петербурге – на 157, в Москве – на 139 рублей, а в Мурманской области – на 109 рублей.

Возможно, ситуация изменится для Карелии с 1 сентября, когда федеральный центр направит в республику субсидию на горячее питание всех учащихся? Министерство образования уже направило в Москву заявку на софинансирование. При новых расчетах стоимость завтрака подняли до 70 рублей. Годовая финансовая потребность на организацию горячего питания учеников начальной школы составляет 449 млн рублей.

"Почему завтрак для карельского младшеклассника должен стоить 70 рублей, когда в других регионах питание для учащихся начальных классов стоит дороже? Это несправедливо по отношению к нашим детям. Что нам мешало запросить у федерального министерства другую сумму на организацию питания? Буду ставить данный вопрос перед главой республики", – отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

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