Стоит ли ждать грибного всплеска в Карелии, ответили ученые

В этом году о хорошем урожае грибов и ягод в Карелии говорить не приходится. Особенно мало было черники, немного брусники, чуть побольше на болотах уродилось клюквы. Не удивительно, что цены на эти дары природы кусаются.

"Урожай грибов зависит от погоды в вегетационном периоде их развития, точнее, от накопления в почве свободного азота, который требуется для формирования грибных тел, – пояснила старший биолог Института леса Карельского научного центра РАН Анастасия Кикеева. – Если в течение значительного периода времени температура наружного воздуха остается достаточно высокой, а дождей при этом мало, азота в почве накапливается много. И потом, после дождичка они начинают быстро расти. Но поскольку теплого лета в Карелии практически не было, урожай как грибов, так и ягод, оказался ниже средних показателей.

По мнению ученого, ждать большого урожая в этом году не приходится.

"Порадовать вас, к сожалению, не могу, поскольку грибного всплеска ждать уже не стоит. Грибы, предположительно, до середины октября еще будут, но немного, как в эти дни", – ответила ученый.

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