«Стойкий оловянный солдатик»: летний подсолнух до сих пор цветет на Древлянке

Южный цветок выдержал первые морозы.

Одинокий подсолнух запечатлели жители Древлянки. Фото опубликовали в паблике Моя Древлянка | Сообщество жителей.

«На Древлянке замечен одинокий подсолнух, который до сих пор не верит в то, что лето закончилось. Как же мы понимаем тебя, подсолнух. Стой до последнего!», — написал автор поста.



«Стойкий „оловянный солдатик“», — сравнили подсолнух с героем сказки Ханса Кристиана Андерсена жители района.

Ранее мы писали, что на Почтовой площали в районе Древлянка расцвел подсолнух.