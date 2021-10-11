Стоянка будет запрещена на одной из улиц Петрозаводска

Мэрия столицы Карелии предупредила водителей о предстоящем изменении схемы движения транспорта на Перевалке.

С 27 октября в Петрозаводске будет запрещена стоянка транспорта по нечетной стороне Олонецкой улицы (на участке от Прионежской улицы до переулка Ватутина). Об этом информирует пресс-центр мэрии столицы Карелии.

Сообщается, что изменения направлены на повышение уровня безопасности участников дорожного движения. Запрет на остановку будет действовать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что Минтранс планирует построить отдельную дорогу между автовокзалом и ж/д вокзалом Петрозаводска.