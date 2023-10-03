Стоянку машин запретят у поликлиники в самом населенном районе Петрозаводска

С 6 октября у поликлиники на Лесном проспекте изменится схема дорожного движения.

С 6 октября в Петрозаводске изменится схема дорожного движения. На пересечении Диагностического и Высотного проездов запретят остановку и стоянку транспорта.



«Изменения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов», — заявили в мэрии города.



Администрация столицы Карелии просит участников дорожного движения быть внимательными, руководствоваться дорожными знаками и положениями ПДД.



