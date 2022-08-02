Столб огня образовался в результате прорыва газопровода под Петрозаводском

Факельное горение устранено на ветке магистрального газопровода Волхов-Петрозаводск в Прионежском районе Карелии.
Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе республиканского главка МЧС.
«В 8:49 ликвидировано открытое горение», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сообщение о прорыве газопровода в районе деревни Таржеполь Прионежского района поступило в 6:40, в результате порыва газопроводной трубы началось факельное горение до 15 м, пострадавших нет.
К ликвидации открытого горения привлекались 12 человек и 4 единицы техники.
В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» «Интерфаксу» подтвердили факт инцидента, отметив, что перебои с газоснабжением исключены.
«Перебоев в снабжении природным газом не будет, Петрозаводская и Кондопожская ТЭЦ перешли на резервное топливо», — добавили в пресс-службе.
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