Столб огня образовался в результате прорыва газопровода под Петрозаводском

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Факельное горение устранено на ветке магистрального газопровода Волхов-Петрозаводск в Прионежском районе Карелии.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«В 8:49 ликвидировано открытое горение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сообщение о прорыве газопровода в районе деревни Таржеполь Прионежского района поступило в 6:40, в результате порыва газопроводной трубы началось факельное горение до 15 м, пострадавших нет.

К ликвидации открытого горения привлекались 12 человек и 4 единицы техники.

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» «Интерфаксу» подтвердили факт инцидента, отметив, что перебои с газоснабжением исключены.

«Перебоев в снабжении природным газом не будет, Петрозаводская и Кондопожская ТЭЦ перешли на резервное топливо», — добавили в пресс-службе.