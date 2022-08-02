Появились фото с места возгорания газопровода в Карелии (ФОТО)

МЧС сообщило подробности пожара на ветке газопровода, который произошел ранним утром в Прионежском районе Карелии.
Сообщение о возгорании ветки газопровода на участке Волхов-Петрозаводск в селе Таржеполь Прионежского района поступило в 6-40 по системе 112. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС.
Магистральный трубопровод, где было обнаружено возгорание, принадлежит ООО Газпром трансгаз Санкт-Петербург Волховское.
На момент прибытия первого подразделения на место пожара наблюдалось открытое горение высотой около 15 метров. Угрозы домам не было. Погибших и пострадавших нет.
В 8-49 началась ликвидация открытого горения. На 8-50 отключенных потребителей нет, пояснили в МЧС.
В ликвидации возгорания принимали участие 22 спасателя и 8 единиц техники, в том числе со стороны МЧС России работали 10 человек и три единицы техники.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске произошла авария на газопроводе.
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