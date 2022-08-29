Столкновение фуры и двух легковых автомобилей произошло под Петрозаводском (ФОТО)

ДТП с участием фуры и двух автомобилей Renault произошло на автодороге «Кола» в районе станции Шуйская.

Об этом сообщает сайт dtpptz.ru.

По одной из версий, сначала Renault Duster в лобовую столкнулся с автопоездом. От встречного столкновения кроссовер развернуло и отбросило на отбойник. После этого в него врезался двигавшийся в попутном направлении автомобиль Renault Logan.

Фура оказалась в кювете.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.