Столкновение фуры и двух легковых автомобилей произошло под Петрозаводском (ФОТО)

ДТП с участием фуры и двух автомобилей Renault произошло на автодороге «Кола» в районе станции Шуйская.
Об этом сообщает сайт dtpptz.ru.
По одной из версий, сначала Renault Duster в лобовую столкнулся с автопоездом. От встречного столкновения кроссовер развернуло и отбросило на отбойник. После этого в него врезался двигавшийся в попутном направлении автомобиль Renault Logan.
Фура оказалась в кювете.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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