Стоматология горела в центре Петрозаводска

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Возгорание стоматологии "Петродент" случилось минувшей ночью, сообщили в ЕДДС.
По данным диспетчерской службы, 29 января в 02.04 на ул. Гоголя, 50 произошел пожар.
"В результате на площади 1 кв.м. повреждено электрощитовое оборудование и два компрессора в помещении стоматологической клиники "Петродент", - отмечается в сообщении.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
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