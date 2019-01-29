Стоматология горела в центре Петрозаводска

Возгорание стоматологии "Петродент" случилось минувшей ночью, сообщили в ЕДДС.

По данным диспетчерской службы, 29 января в 02.04 на ул. Гоголя, 50 произошел пожар.

"В результате на площади 1 кв.м. повреждено электрощитовое оборудование и два компрессора в помещении стоматологической клиники "Петродент", - отмечается в сообщении.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.