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Стоматология на колесах работает в районах Карелии

Новости. Общество
07:50, 11 Августа 2020
фото: Минздрав Карелии
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Минздрав закупает второй передвижной стоматологический комплекс для оказания первичной медико-санитарной помощи населению Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Как отметил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, жителям удалённых населённых пунктов порой сложно попасть на приём к врачам-специалистам, в частности получить стоматологическую помощь.

"Чтобы решить проблему, мы открываем стоматологические кабинеты в центральных районных больницах, - сообщил Охлопков. - Например, в Суоярви в начале 2020 года открыли стоматологическую клинику: стоматологическая помощь, в том числе детская, здесь не оказывалась на протяжении трёх лет".

Также развивается выездная медицинская помощь. Как рассказал Михаил Охлопков, например, сейчас Минздрав закупает второй передвижной стоматологический комплекс для оказания первичной медико-санитарной помощи населению. Один такой кабинет на колёсах уже работает в межрайонной больнице №1 и обслуживает население Костомукшского городского округа и Муезерского района.

"Комплекс оснащён стоматологической установкой высокого класса, дентальным рентгеновским аппаратом и радиовизиографом, ультрафиолетовым рециркулятором воздуха, системой кондиционирования, стерилизационным, компьютерным и другим оборудованием", - сообщил глава карельского Минздрава.

Кроме того, с начала 2020 года запущены 5 передвижных ФАПов - в Олонецком, Муезерском, Сегежском, Беломорском и Прионежском районах и 2 передвижные флюорографические установки, которые работают в Республиканском противотуберкулёзном диспансере и Межрайонной больнице №1.

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