Сторож притворился автослесарем и обманул петрозаводчанина

Мужчина взял деньги за воображаемый ремонт автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился с заявлением петрозаводчанин. Он рассказал полицейским, что отдал свою машину в ремонт, оплатил работу, но она не была произведена. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Петрозаводчанин нашел мастера по объявлению в Интернете. Встретившись с ним лично в автосервисе, он узнал, что может сэкономить крупную сумму, если не будет оформлять документы на ремонт официально. Мужчина согласился, оставил машину, а также внес аванс.

Когда подошел срок забрать машину, владелец обнаружил, что она не отремонтирована, а самого мастера – нет. Полицейские разыскали подозреваемого – 37-летнего жителя Красноярска.



Он пояснил, он воспользовался тем, что его знакомый оставил на некоторое время автосервис. Договорились они о том, что подозреваемый будет осуществлять функции сторожа, но тот решил, что может заработать по-другому, представившись автослесарем.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.