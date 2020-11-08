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Страдающую алкоголизмом женщину лишили прав в Карелии

Новости. Общество
12:03, 09 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Жительница Лоухского района, страдающая синдромом зависимости от алкоголя 2 стадии, лишена водительский прав, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лоухского района выявила что в 2019 году местная жительница, имеющая водительское удостоверение на управление легковыми транспортными средствами, поставлена на учет у врача-нарколога с диагнозом "синдром зависимости от алкоголя 2 стадии". В соответствии с действующим законодательством данное заболевание является противопоказанием к управлению транспортными средствами при отсутствии подтвержденной стойкой ремиссии в течение 3 лет.

В этой связи прокуратура района направила в Лоухский районный суд исковое заявление о лишении гражданки права управления транспортными средствами. В результате районный суд исковое заявление прокурора удовлетворил, право местной жительницы на управление транспортными средствами было прекращено.

Всего с начала текущего года по искам прокуратуры республики более 20 граждан лишены права управления транспортными средствами в связи с наличием медицинских противопоказаний.

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