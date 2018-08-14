Страховщики придумали, как бороться с автоюристами и мошенниками

Они рекомендуют властям обязать водителей сообщать о происшествии в течение пяти дней.

Страховые компании придумали радикальный способ борьбы с автоюристами, которым пытаются противостоять уже несколько лет.

Они предложили Минфину ограничить автомобилистов: ввести пятидневный срок, в течение которого нужно сообщать компании о страховом случае по ОСАГО, т. е. о происшествии.

Это следует из проекта поправок к закону об ОСАГО, подготовленных Российским союзом автостраховщиков (РСА). Пятидневный срок ограничит возможности для мошенничества, рассчитывает исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев: норма позволит избежать случаев, когда убыток заявляется через год-полтора, что делают автоюристы или мошенники.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".