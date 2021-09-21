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Странная авария произошла на одной из центральных улиц Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:51, 24 Сентября 2021
фото: кадр из видео

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Сдававшая задом машина на полном ходу врезалась в учебный автомобиль на проспекте Александра Невского.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео странной аварии, произошедшей сегодня, 24 сентября, в 9.28 утра в районе дома № 8 по улице Льва Толстого.

На видео заметно, как легковой автомобиль, двигавшийся по проспекту Александра Невского в сторону улицы Ригачина, вначале остановился у края проезжей части, а затем начал движение по проспекту в обратном направлении задним ходом.

Так он пересек перекресток с улицей Льва Толстова. Навстречу по проспекту Александра Невского двигался учебный автомобиль — он попытался уйти от столкновения, но не успел. Автомобили столкнулись по касательной. Судя по видео, в результате аварии никто не пострадал.

Инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Напомним, ранее в ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, где из-за сломанного автогрейдера погибла женщина.

 

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