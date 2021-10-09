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Странно покрашенное здание взбесило главу администрации района Карелии

Новости. Общество
09:10, 09 Октября 2021
фото: Дмитрий Петров / ВК

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Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров возмутился тем, как рабочие покрасили здание.

В Кеми здание, в котором располагается офис банка «ВТБ», частично покрасили в голубой цвет. Остальные площади здания, несмотря на их обшарпанный вид, красить не стали. Странный вид дома возмутил главу администрации Кемского района Дмитрия Петрова.

«Что вообще происходит в этом банке? Они совсем с другой планеты? Я с первого раза не поверил и доказывал коллегам, что, скорее всего, это просто грунтовка и скоро покрасят в нормальный цвет. Но, пообщавшись с подрядчиком, пришёл в, скажем так, изумление. Работники банка просто решили покрасить часть здания в голубой цвет. Потому что так им захотелось. Что вообще происходит?», — заявил Петров в соцсети.

Он потребовал, чтобы подрядчики привели здание в соответствие с нормами благоустройства.

«Засекайте время. Посмотрим, сколько у нас уйдёт времени на приведение здания в нормальный вид. Надеюсь, немного», — заключил кемский чиновник. 

Ранее сообщалось, что Кемь должна была получить 50 млн рублей на благоустройство за победу в конкурсе.

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