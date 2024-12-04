Странные маневры привели к аварии на проспекте в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта.

Аварию, произошедшую в 21.58 вечера 4 декабря. Запечатлела камера наружного наблюдения компании «Ситилинк». Видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Легковые автомобили не поделили перекресток улицы Мелентьевой и Октябрьского проспекта. Одна легковушка, заняв левую часть полосы, начала поворачивать направо с Мелентьевой на проспект в сторону центра города, а следующий за ней автомобиль поторопился объехать ее справа.

Столкновение произошло почти в центре перекрестка. Автомобили получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало.