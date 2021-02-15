Странные существа обнаружены под шельфовым ледником Антарктиды

Во время исследовательского бурения в Антарктиде британские ученые обнаружили на дне моря под шельфовым ледником неизвестных животных, похожих на губки.

Ранее считали, что на антарктическом побережье отсутствуют прикрепленные бентосные формы жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science, передает РИА Новости.

Плавучие шельфовые ледники занимают площадь более полутора миллионов квадратных километров вдоль побережья Антарктиды. Морское пространство под ними — величайшая неизведанная среда обитания на Земле.

Во время поискового бурения на шельфовом леднике Фильхнера исследователи из Британской антарктической службы пробурили всего восемь скважин на площади размером с теннисный корт, но этого было достаточно, чтобы сделать ряд открытий.

В частности, одна из скважин, расположенная в 260 километрах от береговой линии, на глубине 900 метров достигла морского дна. К удивлению ученых, закрепленная на конце троса видеокамера показала не безжизненные илистые отложения, как ожидали, а твердые валуны с прикрепленными к ним неподвижными животными неизвестного вида, напоминающими губок.

Это первое обнаружение неподвижных бентосных животных на шельфе Антарктиды. Ранее считали, что под плавучими ледниками, в полной темноте и при температуре минус 2,2 градуса Цельсия могут существовать только небольшие мобильные падальщики и хищники, такие как рыбы, черви, медузы или криль.

Существующие биологические теории предполагают, что под шельфовыми ледниками по мере удаления от открытой воды и солнечного света жизнь становится все менее распространенной, а прикрепленные фильтрующие организмы, которые зависят от фотосинтеза и поступления пищи сверху, первыми исчезают из подледного биоценоза.

"Это открытие — одна из тех счастливых случайностей, которые заставляют идеи повернуться в другом направлении. Оно показывает нам, что морская жизнь Антарктики невероятная и удивительная, приспособленная к существованию в "замороженном" мире, — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования доктора Хью Гриффитса (Huw Griffiths). — Наше открытие поднимает гораздо больше вопросов, чем дает ответов: например, как они туда попали, как давно они там, что они едят, насколько распространены эти валуны, покрытые жизнью, и что будет с этими сообществами, если шельфовый ледник рухнет".

Учитывая водные течения в этом регионе, исследователи подсчитали, что обнаруженные организмы находятся на расстоянии 1,5 тысячи километров вверх по течению от ближайшего источника фотосинтеза. Возможно, предполагают авторы, эти животные собирают питательные вещества, высвобождающиеся при таянии ледника, или используют для жизнедеятельности соединения метановых струй, просачивающихся из морского дна.

"Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно найти способ поближе познакомиться с этими животными и их средой обитания, а это означает, что полярным ученым нужно искать новые инновационные способы исследований", — продолжает Гриффитс.

Пока у ученых даже нет инструментов для сбора этих организмов, что само по себе является серьезной проблемой.

Авторы отмечают необходимость скорейшего изучения удивительной подледной экосистемы, потому что климатический кризис в любой момент может спровоцировать обрушение шельфового ледника.