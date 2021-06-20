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«Страшно невероятно»: жители Петрозаводска обнаружили паука-гиганта (ФОТО)

Новости. Общество
15:12, 21 Июня 2021
фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК

Жительница Соломенного рассказала о встрече с гигантским пауком.

Паук крупного размера был обнаружен на пирсе. Об этом сообщает читательница паблика «ТОС СОЛОМЕННОЕ» в соцсети.

«Кто-нибудь понимает в пауках??? Сегодня видели огромного паука на пирсе. Размер с размахом лап с куриное яйцо где-то, само тело с перепелиное. Страшно невероятно!!! Сидел под досками пирса, легко нырнул от испуга, когда пытались его палочкой пошевелить. Окрас ярко-шоколадный. Фото не передаёт размера, конечно, но внушает страх, поверьте, я такого не видела вообще», — сообщает автор поста.

 

Ранее сообщалось, как женщина пришла в магазин за бельем и обнаружила гигантского паука в бюстгальтере.

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Комментарии

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amez
2021-06-21 17:00:02
Это вероятно паук-охотник Доломелес, наш самый крупный паук, с лапами до 4,5 см, а тело до 2,5 см. Обитает и охотится у воды, может даже мелкую рыбешку поймать. Наблюдал таких на Ведлозере.
театральный критик
2021-06-21 16:06:31
Куркули соломенские могут любое обличье принимать :)
Изя
2021-06-21 15:27:02
Точно , при Мирошник такого не было )))) П :) овылизали все твари ))))
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