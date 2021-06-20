«Страшно невероятно»: жители Петрозаводска обнаружили паука-гиганта (ФОТО)

Жительница Соломенного рассказала о встрече с гигантским пауком.

Паук крупного размера был обнаружен на пирсе. Об этом сообщает читательница паблика «ТОС СОЛОМЕННОЕ» в соцсети.

«Кто-нибудь понимает в пауках??? Сегодня видели огромного паука на пирсе. Размер с размахом лап с куриное яйцо где-то, само тело с перепелиное. Страшно невероятно!!! Сидел под досками пирса, легко нырнул от испуга, когда пытались его палочкой пошевелить. Окрас ярко-шоколадный. Фото не передаёт размера, конечно, но внушает страх, поверьте, я такого не видела вообще», — сообщает автор поста.

Ранее сообщалось, как женщина пришла в магазин за бельем и обнаружила гигантского паука в бюстгальтере.