Страшные кадры аварии с участием 85-летнего пенсионера в Петрозаводске появились в сети (ВИДЕО)

На Древлянке автомобиль сбил пожилого человека, перебегавшего дорогу.
В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии с участием 85-летнего пешехода в Петрозаводске.
Напомним, ранее в ГИБДД сообщили, что 5 октября в районе дома № 35 автомобиль SsangYong сбил 85-летнего пенсионера, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, не убедившись в безопасности. Пешеход был госпитализирован с травмами.
На видео заметно, что пенсионер пытался перебежать дорогу, но не успел этого сделать.
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