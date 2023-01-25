Страшный пожар произошел в поселке Карелии (ФОТО)

В деревне Коккосалма Лоухского района произошел пожар, который уничтожил большой жилой дом.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Лоухского района, 31 января в 3.47 произошел пожар в деревянном одноэтажном частном доме в деревне Коккосалма Кестеньгского сельского поселения.

По прибытии к месту пожара было обнаружено, что горит жилой дом на площади 225кв.м. Огонь распространился по всей площади здания, обрушилась крыша. Пожарными приняты меры для защиты близлежащих строений.

В результате пожар был ликвидирован в 4.39.

Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.